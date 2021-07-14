الكوكي: “سنستعيد نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”

تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن الهزيمة الأخيرة التي تلقاها فريقه أمام مولودية وهران، وتوقعاته بالنسبة لبقية مشوار البطولة.

وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، لكن لم ننتظر الانهزام بهذه النتيجة، وهذا عائد للعديد من الأسباب، أبرزها الغيابات المسجلة في تشكيلتنا، والمشاكل الأخيرة التي شهدها الفريق”.

وأضاف: “من المبكر الحديث عن مسيرتنا، لازالت أمامنا سبع مباريات، ولا يوجد فارق كبير في النقاط”.

وتابع نبيل الكوكي: “من جهتنا سنكافح إلى آخر مباراة، بعودة كامل المجموعة، وعودة الهدوء للفريق، سنكون جاهزين لاستعادة نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”.