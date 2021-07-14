الكوكي: “سنستعيد نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن الهزيمة الأخيرة التي تلقاها فريقه أمام مولودية وهران، وتوقعاته بالنسبة لبقية مشوار البطولة.
وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، لكن لم ننتظر الانهزام بهذه النتيجة، وهذا عائد للعديد من الأسباب، أبرزها الغيابات المسجلة في تشكيلتنا، والمشاكل الأخيرة التي شهدها الفريق”.
وأضاف: “من المبكر الحديث عن مسيرتنا، لازالت أمامنا سبع مباريات، ولا يوجد فارق كبير في النقاط”.
وتابع نبيل الكوكي: “من جهتنا سنكافح إلى آخر مباراة، بعودة كامل المجموعة، وعودة الهدوء للفريق، سنكون جاهزين لاستعادة نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”.
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