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الرياضة

الكوكي: “سنستعيد نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”

بقلم كريم.تيغرمت
الكوكي: “سنستعيد نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”
مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي
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تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن الهزيمة الأخيرة التي تلقاها فريقه أمام مولودية وهران، وتوقعاته بالنسبة لبقية مشوار البطولة.

وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، لكن لم ننتظر الانهزام بهذه النتيجة، وهذا عائد للعديد من الأسباب، أبرزها الغيابات المسجلة في تشكيلتنا، والمشاكل الأخيرة التي شهدها الفريق”.

وأضاف: “من المبكر الحديث عن مسيرتنا، لازالت أمامنا  سبع مباريات، ولا يوجد فارق كبير في النقاط”.

وتابع نبيل الكوكي: “من جهتنا سنكافح إلى آخر مباراة، بعودة كامل المجموعة، وعودة الهدوء للفريق، سنكون جاهزين لاستعادة نغمة الانتصارات في أقرب فرصة”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960476
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