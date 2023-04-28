الكوكي: “سنعمل على استغلال كل الفرص التي تتاح لنا أمام صان داونز”

أكد نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، عزم فريقه على الظهور بوجه مغاير في لقاء العودة أمام صان داونز، رغن اعترافه بقوة المنافس.

وصرح الكوكي، اليوم الجمعة في ندوته الصحفية: “تعدادنا سيكون منقوصا من لاعبين أساسيين أمام صان دانوز، بداعي الإصابة”.

كما أضاف: “سنحاول اعتماد تشكيلة متوازنة، واستغلال كل الفرص التي تتاح لنا أمام صان داونز، مع توخي الحذر من هجوم المنافس”.

يذكر أن شباب بلوزداد يواجه، غدا السبت، مضيفه صان داونز الجنوب افريقي، برسم لقاء العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.