الكوكي :” سنقدم كرة جميلة مستقبلا وعريبي ليس بـ “النكرة” “

ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رضاه التام عن نتيجة المباراة التي لعبها الفريق أمام شلغوم العيد في افتتاح المنافسة.

و رغم ذلك، قال الكوكي في تصريح له عقب نهاية المباراة :”عريبي ليس لاعب نكرة و لعب في النجم الساحلي وكان هداف رابطة الابطال، لعب في البطولة وتنقل الى الاحتراف ثم عاد. يعني يملك إمكانيات كبيرة”.

كما أضاف “عريبي حكيت معاه و قادر على العطاء بشكل أكبر”.

وختم عن المباراة :” سنقوم بإعادة مشاهدة المباراة لنقف على اهم النقاط، و اللاعبون سيكون أفضل بداية من الجولة الرابعة”.

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