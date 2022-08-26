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الرياضة

الكوكي :” سنقدم كرة جميلة مستقبلا وعريبي ليس بـ “النكرة” “

بقلم عزيز طالبي
الكوكي :” سنقدم كرة جميلة مستقبلا وعريبي ليس بـ “النكرة” “
الكوكي
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ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رضاه التام عن نتيجة المباراة التي لعبها الفريق أمام شلغوم العيد في افتتاح المنافسة.
و رغم ذلك، قال الكوكي في تصريح له عقب نهاية المباراة :”عريبي ليس لاعب نكرة و لعب في النجم الساحلي وكان هداف رابطة الابطال، لعب في البطولة وتنقل الى الاحتراف ثم عاد. يعني يملك إمكانيات كبيرة”.
كما أضاف “عريبي حكيت معاه و قادر على العطاء بشكل أكبر”.
وختم عن المباراة :” سنقوم بإعادة مشاهدة المباراة لنقف على اهم النقاط، و اللاعبون سيكون أفضل بداية من الجولة الرابعة”.

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