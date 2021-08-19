الكوكي: “سنواصل ضغطنا لآخر جولة من البطولة”

ثمن مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي الفوز الذي حققه فريقه أمام شبيبة القبائل (3-1)، مؤكدا عزمهم على مواصلة الضغط على كامل حظوظهم لآخر جولة من بطولة الموسم الجاري.

وصرح الكوكي، عقب الفوز أمام شبيبة القبائل: “كنا مجبرين على تحقيق الفوز من أجل البقاء في السباق على البطولة، سنواصل ضغطنا إلى آخر جولة”.

وأضاف: “هناك فارق خمسة نقاط بيننا وبين المتصدر، وتبقت مبارتين عن نهاية الموسم ما يعني 6 نقاط، وهذا يبقي الحظوظ قائمة”.

وتابع نبيل الكوكي: “أتمنى أن نواصل على هذا المنوال، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مباراتنا المقبلة”.