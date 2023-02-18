الكوكي :”سيطرنا بالطول والعرض لكن الترجي عاقبنا بهدف قاتل”

كشف نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد عن الأسباب الحقيقية وراء الهزيمة اليوم أمام الترجي التونسي بملعب 5 جويلية الاولمبي.

وقال نبيل الكوكي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “ضغط المباريات، و اللاعبون يعانون بعض الشيء من رزنامة مكثفة، كما حدث لنا بعض الشيء خلل في التحضيرات، هي أحد أسباب الهزيمة”

وأضاف مدرب شباب بلوزداد “لكن هذا ليس عذر بالنسبة لنا، لأن الترجي التونسي سيلعب الجمعة المقبلة، الفعالية غابت عنا للأسف”.

وختم المدرب التونسي “سنعالج الأخطاء، رغم أنّنا كنا جيّدين، وسيطرنا بالطول والعرض لكن عندما تضيّع أمام الفرق الكبيرة ستعاقب حتما، وهو ما طبّق اليوم أمام الترجي التونسي”.

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