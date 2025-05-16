الكوكي :”ضيّعنا الفوز أمام السياسي ونسعى لإنهاء الموسم في البوديوم “

كشف مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن الأسباب الحقيقة للخسارة التي مني بها رفقة لاعبيه أمام الضيف شباب قسنطينة.

وقال نبيل الكوكي في تصريحه بعد اللقاء الذي جرى بملعب 8 ماي 1945 بسطيف”مبروك للسياسي على الفوز، من جانبنا أردت الفوز بالمباراة المتأخرة للتقدم بشكل اكبر من البوديوم، انهزما بخطأ، و أؤكد فقط ان الاخطاء موجودة في عالم كرة القدم”.

كما تحدث المدرب التونسي عن التحديات التي تواجه فريقه” يجب التحضيير للمباراة المقبلة و التركيز عليها، و حتى المباريات الخمسة الباقية، وننتظر ما سنفعله، في مباراة قسنطينة قمت ما عليه و كادت التغييرات ان تأتي اكلها بعد دخول جحنيط لكن للأسف لم تسيير الأمور كما كنا نريد”.

كما كشف الكوكي أنه يستهدف انهاء الموسم بالتواجد في المراتب الثلاث الأول والعودة للمشاركة الإفريقية “سنسير المباريات القادمة، وسنعمل على الفوز داخل و خارج الديار للمنافسة على التواجد في مرتبة البوديوم”.