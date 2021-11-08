الكوكي: “طرد بلقروي بالبطاقة الحمراء أثر علينا”

أرجع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، التعثر الذي سجله فريقه أمام أولمبي الشلف، للعديد من العوامل، أبرزها طرد بلقروي.

وصرح الكوكي، لتلفيزون “النهار”: “مع البداية المباراة لم ندخل جيدا في اللقاء، والفريق المنافس شكل خطورة علينا”.

وأضاف مدرب الوفاق: “الشوط الثاني كان أحسن بالنسبة لنا، لكن لم نستغل الفرص التي صنعناها، بعد تلقى بلقروي بطاقة حمراء، ما زاد من صعوبة مهمتنا”.

وتابع نبيل الكوكي: “هدفنا في هذه المباراة لم يكن التعادل، ما يجعلني أقول بأننا ضيعنا نقطتين ثمينتين على ملعبنا”.

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