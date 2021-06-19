الكوكي: “عازمون على عدم التفريط في أي نقطة بملعبنا”

أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق الفوز أمام أهلي برج بوعريريج، لتدعيم رصيدهم بثلاث نقاط جديدة.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “أجرينا تحضيراتنا لمباراة البرج، منقوصين من 6 لاعبين لكن الأمور جرت على أحسن ما يرام”.

وأضاف: “كل اللاعبين واعون بأهمية نقاط هذه المباراة، في المرحلة الحالية من البطولة، أين نسعى لمواصلة تعزيز رصيدنا”

وتابع نبيل الكوكي: “هدفنا الحفاظ على كامل النقاط في ملعبنا في قادم المباريات، رغم أننا سنخوض مباراة داربي تتطلب تركيز وعزيمة كبيرتين”.

يذكر أن وفاق سطيف، سينشط داربي الشرق، أمام الضيف أهلي برج بوعريريج، لحساب الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.