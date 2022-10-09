الكوكي: “عازمون على نتيجة ايجابية أمام جوليبا لبلوغ دور المجموعات”

أكد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي، عزم لاعبيه على العودة بنتيجة ايجابية من مالي، والذهاب بعيدا في رابطة أبطال افريقيا.

وصرح الكوكي، للصفحة الرسمية للفريق: “اللاعبون تحذوهم عزيمة كبيرة لتحقيق نتيجة ايجابية أمام جوليبا، تسمح لهم بخوض لقاء العودة بأريحية”

كما أضاف: “التأهل يلعب في لقاء الذهاب، ونتمنى تحقيق نتيجة ايجابية لانجاح مهمتنا الأولى في بلوغ دور المجموعات”.

وتابع نبيل الكوكي: “اللاعبون عملوا بجهد كبير، والجميع يدرك بان الفريق يملك الامكانيات اللازمة للذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم”.