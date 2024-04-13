الكوكي: “عمورة ليس ناكرا للجميل وهذه هي وجهته المقبلة”

تحدث المدرب الأسبق لوفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، عن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، أسن أشاد بموهبة هذا الأخير، كما كشف عن وجهته المقبلة.

ونقلت صحيفة “العين الإخبارية”، تصريح نبيل الكوكي، لإذاعة “IFM” التونسية، أين قال: “عمورة لاعب موهوب للغاية”.

كما أضاف: “أعجبت بإمكانياته منذ أن شاهدته لأول مرة مع شبان وفاق سطيف، وقمت بالدفع به تدريجيا، ولست متفاجئا بالمستوى الذي وصل إليه حاليا”.

وأردف المدرب التونسي: “هو وأحمد قندوسي، لم يكونا ناكرين للجميل، وبعدما فتحت لهما أبواب اللعب في وفاق سطيف، حتى بعد احترافهما يتواصلان معي بشكل منتظم”.

وكشف نبيل الكوكي، بخصوص مستقبل عمورة: “وفقا لما قاله لي، فإنه سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة”.