الكوكي :”قدمنا مباراة جيّدة أمام خنشلة والطريق لا يزال طويلا”

ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي عن رضاه التام لما قدّمه لاعبيه بعد الفوز المحقّق اليوم أمام اتحاد خنشلة بهدفين دون رد.

وقال نبيل الكوكي في تصريحه للصفحة الرسمية للفريق :”مبروك على اللاعبين الفوز رغم صعوبة المواجهة، افتقدنا خمسة لاعبين مثل بوشار ودراوي و وبوراس و كداد. إلى جانب دوخة المصاب”

وأضاف الكوكي “بالنسبة لنا عملنا مقابلة جيّدة و لعبنا من اجل الفوز لأننا كنا نعلم أن منافسين ينتظرونا”

كما أردف المدرب التونسي “نتواجد في المرتبة الأولى و لا زلنا نملك الفرصة بشرط العمل. بلخادم في الشوط الأول كان أدائه محتشم، بعدها في الشوط الثاني تحرّر جيّدا بعد الحديث معه، وسجّل هدفين”

وختم المدرب السابق لوفاق سطيف “الطريق لا يزال طويلا، و نستطيع تقديم الأفضل”.

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