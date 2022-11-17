الكوكي: “قرعة الكأس وضعتنا في صدام صعب مع مولودية العلمة”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، رأيه بخصوص قرعة الدور الـ32 لكأس الجمهورية، والتي وضعت فريقه في مواجهة مولودية العلمة.

وصرح الكوكي، للصفحة الرسمية للشباب: “فريق مولودية العلمة نعرفه جيدا، وسبق له المشاركة في المنافسة الافريقية”.

كما أضاف: “لا يمكن اختيار منافسينا في كأس الجمهورية، وهذه المنافسة لا يوجد فيها منطق، وفرق كبيرة وأخرى صغيرة، حقيقة الميدان هي الفيصل”.

وتابع نبيل الكوكي: “ستكون مباراة صعبة جدا، علينا التحضير لها جيدا، وأتمنى أن نكون في أفضل جاهزيتنا من أجل ضمان التأهل”.