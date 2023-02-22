الكوكي: “كأس الجمهورية لا تحترم أي منطق”

اعتبر مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، بأن منافسة كأس الجمهورية، لا تحتكم لأي منطق، بالنظر لاقصاء العديد من أندية البطولة المحترف في الأدوار الأولى.

وصرح نبيل الكوكي، في هذا الخصوص، لـ”النهار”: “بعد ما شاهدنا هذا الموسم في كأس الجزائر. لم يبقَ أمان في أي شيء”.

كما أضاف: “خروج العديد من أندية البطولة المحترفة أمام منافسين من القسم الثاني، والثالث، يجعلنا نحتاط”.

وتابع نبيل الكوكي: “منافسة كأس الجمهورية لا تحترم أي منطق، ولا يوجد في هذه المنافسة فريق كبير، وآخر صغير”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، سيحل ضيفاً على فريق اتحاد الشاوية، في الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية.