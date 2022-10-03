الكوكي :” كنا قادرين على الفوز امام شبيبة الساورة بنتيجة أثقل”

ابدى نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد رضاه التام على النتيجة المحققة أمام المستضيف شبيبة الساورة بعد تحقيق الفوز بهدف مقابل صفر.

وقال الكوكي في تصريح للصفحة الرسمية للفريق :”مبروك للاعبين على الثلاث نقاط، أبانوا على إصرار وروح قتالية كبيرة، رغم أن المنافس يملك لاعبين ذوي خبرة وصعب المراس”.

واضاف :”لعبنا أمام فريق منظم و ليس من السهل أن تفوز على المنافس داخل أرضية ميدانه”.

كما أردف “كنا قاردين على الفوز بنتيجة أثقل، قمت بتغييرات وقمنا بتسيير المباراة بشكل جيّد بعد غلقنا المنافذ أمام نقاط القوة ”

وختم “رسالتي واضحة لجمهور السياربي بمواصلة دعمنا، و أشكرهم على التنقل إلى بشار الذي لم يفاجئنِ”.