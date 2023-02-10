الكوكي :”كنا قادرين على الفوز بفارق أكبر أمام الزمالك” 

أكّد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي أن فريقه كان قادرا للفوز بفارق أكبر أمام مستضيفه الزمالك المصري. في دور المجموعات من رابطة الأبطال.

وقال الكوكي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “بداية المباراة لعبنا بتحفظ نوعا ما. و في الشوط الثاني بعد خمس دقائق تحررنا جيّدا و قمنا بتعديلات بعض الشيء في توقع اللاعبين”

كما أضاف مدرب شباب بلوزداد “الحمد لله وفقنا و كنا قادرين على الفوز بنتيجة اكبر، في مباريات رابطة الأبطال لا نملك فرص كبيرة”.

وأردف المدرب التونسي “في كل مباراة أسعى للفوز، نحن بلوزداد فريق كبير وفي ثالث موسم نشارك في رابطة الأبطال و نلعب الأدوار المتقدمة”

يذكر. آن السياربي حقق الأهم بالفوز بهدف مقابل صفر من إمضاء وامبا.

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