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الرياضة

الكوكي: “كنا قادرين على تحقيق الفوز أمام اتحاد العاصمة”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “كنا قادرين على تحقيق الفوز أمام اتحاد العاصمة”
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أثنى مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، على مردود لاعبيه في مواجهة اتحاد العاصمة، بالنظر لعودتهم من بعيد في هذه المباراة.

وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “سجلنا أسوأ بداية مباراة لنا أمام اتحاد العاصمة، لكن لحسن الحظ لاعبينا حافظوا على تركيزهم”.

كما أضاف: “لاعبونا أبدوا قوة شخصيتهم بالعودة في النتيجة، وفي الشوط الثاني كنا قادرين على تحقيق الفوز”.

وتابع نبيل الكوكي: “خضنا ثلاث مباريات قوية في ظرف وجيز، أمام كل من شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، بالإضافة لاتحاد العاصمة، وهذا أمر ليس بالهين”.

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