الكوكي: “كنا قادرين على تحقيق الفوز أمام اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، على مردود لاعبيه في مواجهة اتحاد العاصمة، بالنظر لعودتهم من بعيد في هذه المباراة.
وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “سجلنا أسوأ بداية مباراة لنا أمام اتحاد العاصمة، لكن لحسن الحظ لاعبينا حافظوا على تركيزهم”.
كما أضاف: “لاعبونا أبدوا قوة شخصيتهم بالعودة في النتيجة، وفي الشوط الثاني كنا قادرين على تحقيق الفوز”.
وتابع نبيل الكوكي: “خضنا ثلاث مباريات قوية في ظرف وجيز، أمام كل من شباب قسنطينة ومولودية الجزائر، بالإضافة لاتحاد العاصمة، وهذا أمر ليس بالهين”.
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