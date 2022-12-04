الكوكي: “كنا نطمح لاحراز الفوز لكن التعادل يبقى نتيجة مرضية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراتهم الأخيرة أمام مولودية الجزائر.
وصرح الكوكي، عقب هذا اللقاء: “خضنا مباراة جيدة في لقاء الداربي أمام المولودية، أين خلقنا فرص محققة للتهديف”.
كما أضاف: “كنا نطمح لاحراز الفوز، لكن يبقى التعادل نتيجة مرضية، وقدمنا مردود في المستوى، بالنظر لضغط المباريات الذي عانيناه في الفترة الأخيرة”.
وتابع نبيل الكوكي: “الفرق الكبيرة إذا لم تفز، عليها أن لا تنهزم، ونحن نجحنا في الحفاظ على سلسلة نتائجنا الايجابية بعدم تسجيل أي هزيمة لحد الآن”.
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