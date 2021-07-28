الكوكي: “كنا نطمح للعودة بالزاد كاملا من الشلف لكن التعادل يرضينا”

أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي رضاه عن التعادل الذي عاد به فريقه من مواجهة أولمبي الشلف، رغم اعترافه بأن فريقه كان يستهدف النقاط الثلاث.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “من الصعب جدا العودة بنتيجة ايجابية من الشلف بالنظر لقوة المنافس الذي يصارع من أجل البقاء، بالإضافة لعامل الحرار، صحيح أننا كنا نطمح للعودة بالزاد كاملا، لكن نقطة واحدة ترضينا”.

وأضاف مدرب الوفاق: “تلقينا هدف بطريقة ساذجة، لكن نجحنا في التعدي وكان بامكاننا إضافة هدف آخر لولا طرد الحكم أحد لاعبينا بالبطاقة الحمراء”.

وتابع نبيل الكوكي: “أتمنى أن ننهي المباريات الأربعة المتبقية في أفضل الظروف، وسنبرهن على ما بإمكاننا فعله”.