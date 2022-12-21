الكوكي :”لازلنا في ريادة الترتيب و نستهدف اللقب الشتوي”

ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رضاه عما قدّمه لاعبوه في مباراة اتحاد بسكرة رغم التعادل المخيّب داخل القواعد.

وقال الكوكي في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق عقب المباراة :”قلت للاعبين أن المباراة صعبة، ضيعنا وقت كثير من اجل حسم الأمور، لكن لم نحقّق ذلم، حارس الخصم عرف كيفية تضييع الوقت. وفي عالم كرة القدم نضيع عدد من الأهداف ستستقبل هدف طبعا”

وأضاف المدرب التونسي :”اللاعبون تعبوا كثيرا و خاصة الذي شاركوا في مباراة السنغال مع المنتخب المحلي. ميريزق كان مصابا، بلخير و العوافي شاركوا لكن بتعب كبير، دراوي نفس الشيء”

كما أردف الكوكي “لا زلنا نتواجد في مقدمة الترتيب و التعادل يتواجد في عالم كرة القدم. صحيح آن طموحنا كان الفوز لكن للأسف لم نحّقق ذلك”

وختم “سنتدارك الأخطاء و سنواصل عملنا، لهذا سنبحث عن إنهاء الشطر الأول من البطولة في ريادة الترتيب و الفوز باللقب الشتوي”.

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