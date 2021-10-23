الكوكي: “لدينا الإمكانيات والمؤهلات التي تسمح لنا بضمان التأهل”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، ثقته الكبيرة في تجاوز فريقه عقبة نادي نواذيبو، والتأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال.
وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “نحن جاهزون لهذا الموعد، والكل مدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، من أجل اسعاد جماهير الفريق”.
وأضاف: “أعدنا معاينة مباراة الذهاب رفقة كل اللاعبين، وندرك أنه بإنكاننا تجاوز منافسنا وتحقيق التأهل”.
وتابع نبيل الكوكي: “أنا على يقين أننا نملك الإمكانيات والمؤهلات التي تسمح لنا بالفوز بهذه المباراة، وتحقيق التأهل”.
يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت فريق وفاق سطيف، بنواذيبو الموريتاني، انتهت بخسارة الوفاق بنتيجة 3-1.
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