الكوكي: “لست نادما على أي شيء وتلقيت عدة عروض للموسم المقبل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المدرب التونسي نبيل الكوكي، عدم شعوره بالندم على أي شيء، بعد نهاية مشواره مع شباب بلوزداد، كاشفا تلقيه عدة عروض.
وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “قلبي أبيض، ولست نادما على أي شيء، لدي احترام كبير لجمهور شباب بلوزداد”.
وتابع المدرب التونسي: “أوجه شكر خاص للاعبين، وجميع أطقم، وعمال فريق شباب بلوزداد”
وختم نبيل الكوكي: “تلقيت عدة عروض، من أندية جوائرية، ومن تونس، وبلدان أخرى، لكن حاليا سأستفيد من بعض الراحة”.
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