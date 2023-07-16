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الرياضة

الكوكي: “لست نادما على أي شيء وتلقيت عدة عروض للموسم المقبل”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “لست نادما على أي شيء وتلقيت عدة عروض للموسم المقبل”
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أكد المدرب التونسي نبيل الكوكي، عدم شعوره بالندم على أي شيء، بعد نهاية مشواره مع شباب بلوزداد، كاشفا تلقيه عدة عروض.

وصرح الكوكي، لتلفزيون “النهار”: “قلبي أبيض، ولست نادما على أي شيء، لدي احترام كبير لجمهور شباب بلوزداد”.

وتابع المدرب التونسي: “أوجه شكر خاص للاعبين، وجميع أطقم، وعمال فريق شباب بلوزداد”

وختم نبيل الكوكي: “تلقيت عدة عروض، من أندية جوائرية، ومن تونس، وبلدان أخرى، لكن حاليا سأستفيد من بعض الراحة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/EBmvk
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