الكوكي: “لم نخلق فرص صريحة في مواجهة مولودية البيض”

أبدى مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه أمس الخميس، أمام مولودية البيض، واقصائهم من كأس الجزائر.

وصرح الكوكي، بخصوص مردود فريقه في هذا اللقاء: “صحيح أننا لم نخلق فرص صريحة، لكن نجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس، وتهديده في عدة مناسبات”.

كما أضاف: “هذه مباراة كأس، وكانت جد مغلقة، الفريق المنافس كان متوقع في منطقته، ونحن حاولنا بكل ما بوسعنا”.

يذكر أن وفاق سطيف، أقصي أمس الخميس من ربع نهائي كأس الجزائر، بعد هزيمتهم بنتيجة هدف دون رد، أمام مولودية البيض.