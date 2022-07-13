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الرياضة

الكوكي: “لهذا السبب فضلت الشباب على أندية أخرى”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “لهذا السبب فضلت الشباب على أندية أخرى”
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كشف التقني التونسي نبيل الكوكي، سبب تفضيله تولي العارضة الفنية  لشباب بلوزداد، على العديد من الأندية التي طلبت خدماته.

وصرح الكوكي، في ندوته الصحفية: “تلقيت عدة عروض، من أندية بضغط أقل من شباب بلوزداد المتوج ثلاث مرات تواليا بالبطولة”.

كما أضاف: “الشيء الايجابي في شباب بلوزداد هو امتلاكهم مجموعة مستقرة بنسبة 64 بالمئة منذ ثلاث سنوات”.

وتابع نبيل الكوكي: “هذا الأمر يجعل التوليفة موجودة في الفريق، ونحن سنعمل على تكملة بعض النقائص”.

رابط دائم : https://nhar.tv/34tne
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