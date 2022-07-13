الكوكي: “لهذا السبب فضلت الشباب على أندية أخرى”
بقلم كريم تيغرمت
كشف التقني التونسي نبيل الكوكي، سبب تفضيله تولي العارضة الفنية لشباب بلوزداد، على العديد من الأندية التي طلبت خدماته.
وصرح الكوكي، في ندوته الصحفية: “تلقيت عدة عروض، من أندية بضغط أقل من شباب بلوزداد المتوج ثلاث مرات تواليا بالبطولة”.
كما أضاف: “الشيء الايجابي في شباب بلوزداد هو امتلاكهم مجموعة مستقرة بنسبة 64 بالمئة منذ ثلاث سنوات”.
وتابع نبيل الكوكي: “هذا الأمر يجعل التوليفة موجودة في الفريق، ونحن سنعمل على تكملة بعض النقائص”.
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