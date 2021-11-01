الكوكي: “مجبرون على عدم تضييع النقاط داخل الديار للعب الأدوار الأولى”
أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، ظرورة احراز فريقه للفوز في مواجه هلال شلغوم العدي، لضمان اللعب على الأدوار الأولى.
وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “من المهم جدا بالنسبة لنا المحافظة على سلسلة نتائجنا الإيجابية، وعدم تضييع النقاط داخل الديار، للعب الأدوار الأولى”.
وأضاف: “أتمنى أن نحرز النقاط الثلاثة على ملعبنا، في مباراتنا المقبلة أمام هلال شلغوم العيد، رغم ادراكنا أنها لن تكون سهلة”.
وتابع نبيل الكوكي: “منافسنا يملك العديد من اللاعبين من ذوي الخبرة، لذا علينا أن نحتاط منه، وأن نبذل قصارى جهدنا”.
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الكوكي: “هدفنا التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم”
كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أهدافه رفقة الوفاق هذا الموسم، مؤكدا عزمه على احراز لقب واحد على الأقل.
وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “عملنا بجد طيلة الموسم الماضي، أينا لعبنا الأدوار الأولى، وأتمنى أن نجني الثمار هذا الموسم”.
كما أضاف: “نطمح هذا الموسم لاحراز لقب واحد على الأقل، والذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة الإفريقية”.
وتابع نبيل الكوكي: “نملك هذا الموسم تشكيلة ثرية من اللاعبين، والمناصب ستكون جد غالية في الفريق”.