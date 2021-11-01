الكوكي: “مجبرون على عدم تضييع النقاط داخل الديار للعب الأدوار الأولى”

أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، ظرورة احراز فريقه للفوز في مواجه هلال شلغوم العدي، لضمان اللعب على الأدوار الأولى.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “من المهم جدا بالنسبة لنا المحافظة على سلسلة نتائجنا الإيجابية، وعدم تضييع النقاط داخل الديار، للعب الأدوار الأولى”.

وأضاف: “أتمنى أن نحرز النقاط الثلاثة على ملعبنا، في مباراتنا المقبلة أمام هلال شلغوم العيد، رغم ادراكنا أنها لن تكون سهلة”.

وتابع نبيل الكوكي: “منافسنا يملك العديد من اللاعبين من ذوي الخبرة، لذا علينا أن نحتاط منه، وأن نبذل قصارى جهدنا”.

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