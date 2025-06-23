الكوكي مدربًا جديدًا للنادي المصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميا مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، لتولي العارضة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة القادمة.

ورحّبت إدارة النادي المصري بالمدرب الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، بنشر صورته وكتبت: “الكوكي جاهز للتحدي.. مرحبًا بالكابتن نبيل الكوكي قائد النسور الخُضر”. وذلك في إشارة إلى الحماس الكبير الذي يرافق هذه الخطوة والتفاؤل بمستقبل الفريق تحت قيادة المدرب التونسي.

ويعَدُّ نبيل الكوكي من الأسماء المعروفة على الساحة الكروية العربية. بفضل خبرته الطويلة في التدريب، بعدما قاد عدة أندية بارزة في تونس والجزائر والسودان، أبرزها وفاق سطيف والهلال السوداني.

وكان الكوكي قد مرّ بتجربة غير موفقة مع “النسر السطايفي” بعد فشله في إنهاء الموسم ضمن المراتب الثلاث الأولى.