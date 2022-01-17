الكوكي: “مشكل نقص الفعالية لازال يلاحقنا”

أرجع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، تعادل فريقه أمام نصر حسين داي، لمشكل نقص الفعالية الذي يعاني منه مهاجميه.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للوفاق: “تنقلنا من أجل النقاط الثلاث، قدمنا مردودا جيدا في بداية المباراة، لكن بعدها فقدنا التركيز”.

كما أضاف: “الشوط الثاني أعدنا ترتيب صفوفنا، وشكلنا ضغطا على المنافس، ونجحنا في خلق فرص، لكن نقص الفعالية لازال يلاحقنا”.

وتابع نبيل الكوكي: “لا زلنا في ديناميكية ايجابية، لكن ما يقلقني هي الاصابات المسجلة، والتي من شأنها أن تأثر علينا مستقبلا”.

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تعرّف كل من بطل الجزائر، شباب بلوزداد، والوصيف، وفاق سطيف، على منافسيهما في دور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

وتواجد أبناء لعقيبة في مجموعة تضم كل من :”غالاكسي البوتسواني، النجم الساحلي، الترجي التونسي”.

ووجد أبناء عين الفوارة أنفسهم في مجموعة تضم كل من :”أمازولو الجنوب إفريقي، حوريا كوناكري و الرجاء البيضاوي”.

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”عن منافسي الأندية الجزائرية في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. كما يتعلّق الأمر بكل من فريق شببية القبائل وشبيبة الساورة.

وتواجد الناديان الجزائريان في المجموعة الثانية إلى جانب كل من ليوبار أورلاندو بيراتس والإتحاد الليبي.

وجرت القرعة اليوم بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر، أن “الكناري” لم يتأهل إلى حد الأن بحكم انّه لم يلعب المباراة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يذكر، أن الجولة الأولى من دوري المجموعات ستلعب يوم 11 إلى 12 فيفري.

كما سيشارك في مرحلة المجموعات بالبطولتين 16 فريقا. سيتم تقسيمهم على أربع مجموعات ليتأهل ثمانية فرق إلى الدور الربع النهائي.

وتعرفت الاندية الجزائرية اليوم على منافسيها في رابطة الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي. خلال القرعة التي ستجرى في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.