الكوكي: “مهمة المنتخب التونسي أمام فرنسا صعبة لكنها ليست مستحيلة”

أبدى التونسي نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، رأيه بخصوص حظوظ منتخب بلده في تجاوز عقبة فرنسا وبلوغ الدور الثاني للمونديال.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “كان علينا الفوز بمباراة أستراليا، والتي مررنا فيها جانبا، رغم أننا كنا قادرين على حصد النقاط الثلاث”.

كما أضاف مدرب الشباب: “في كرة القدم كل شيء وارد، لدينا فريق، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين، بالإضافة للجمهور”.

وتابع نبيل الكوكي، بخصوص مباراة تونس، وفرنسا: “المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، ونتمنى أن يتمكن منتخبنا التونسي من تحقيق هدفه”.

يذكر أن منتخب تونس، يواجه اليوم الأربعاء، منتخب فرنسا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في سعيه لبلوغ الدور الثاني من مونديال قطر 2022.