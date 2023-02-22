الكوكي: “مواجهة المريخ ستكون صعبة وجد مهمة بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، بصعوبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بالمريخ السوداني، ومبرزا في ذات الوقت أهميتها بالنسبة لهم.
وصرح الكوكي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “مباراتنا المقبلة أمام المريخ السوداني ستكون جد صعبة”.
كما أضاف مدرب شباب بلوزداد: “فريق المريخ السوداني، من بين الأندية المتعودة على المشاركة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا”.
وتابع نبيل الكوكي: “بالنسبة لنا هذه المباراة ذات أهمية بالغة من ناحية النقاط، وستكون جد مهمة في تعزيز حظوظنا في التأهل”.
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