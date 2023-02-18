الكوكي :” نستحق الفوز أمام الترجي التونسي وحظوظنا قائمة”

شكر مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي لاعبيه على الأداء الذي قدّموه امام الترجي التونسي رغم الخسارة بملعب 5 جويلية.

وقال نبيل الكوكي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “قدّمنا أفضل في الموسم، حسب رأيي، خلقنا عدد من الفرص، انا شخصيا لا أخاف على الفريق مستقبلا بهذا المردود”.

وأضاف الكوكي “لاعبوا الترجي أغلبهم حملوا قميص المنتخب، سيطرنا على المباراة و الترجي لم يفعل أم شيء سوى تسجيل الهدف”

كما أردف المدرب التونسي “نتواجد في المرتبة الثانية، كنا نود اهداء الفوز للجمهور بملعب 5 جويلية، حظوظنا قائمة”.

كما قال الكوكي “الترجي ضمن أفضل الأندية الإفريقية، صحيح نحتاج إلى مهاجم قناص ، كما أن الحظ غاب إلى جانب الفعالية”.

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