الكوكي: “نطمح لثالث انتصار على التوالي في مواجهة سكيكدة”

أكد نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، عزمه رفقة أشباله، على تحقيق ثالث انتصار على التوالي، في المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت بشبيبة سكيكدة.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “نقاط سكيكدة مهمة بالنسبة لنا في نهاية الموسم الجاري، لذا علينا أن نكون في أتم الاستعداد والتركيز، وأخذ هذه المواجهة بكل جدية”.

وأضاف: “نطمح لتحقيق ثالث انتصار على التوالي، لذا اللاعبون مطالبون بتحقيق النقاط الثلاث في آخر مبارتين لنا”

وتابع نبيل الكوكي: “سنخوض هذه المباراة تقريبا بنفس الاعداد الذين شاركوا في مباراتنا الماضية أمام شبيبة القبائل، باستثناء دغموم، وعمورة المصابين”.