الكوكي: “نقاط شلغوم العيد مهة جدا للمعنويات”

ثمن مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، الفوز الذي عاد به فريقه من شلغوم العيد، في المواجهة المتأخرة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الأولى.

وصرح الكوكي، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “حصد ثلاث نقاط في بداية الموسم، أمر مهم جدا من الناحية الذهنية”.

كما أضاف مدرب الوفاق: “هذا الفوز سيمنح دفع وحافز ذهني للاعبينا، من أجل مواصلة اللعب دائما لتحقيق الانتصارات”.

يذكر أن وفاق سطيف، خطف الفوز من مضيفه هلال شلغوم العيد، في الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة التي انتهت بـ1-0.