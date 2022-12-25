الكوكي: “نملك تعداد جيد لكنه ليس الأفضل في البطولة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب شبيبة بلوزداد، نبيل الكوكي، رأيه بخصوص التعداد الذي يملكه هذا الموسم، مقارنة بباقي أندية البطولة المحترفة.
وصرح الكوكي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “صحيح أننا نملك تعداد جيد، لكنه ليس الأفضل في البطولة”.
كما أضاف: “هناك بعض المناصب أين أندية أخرى تملك لاعبين أفضل مما لدينا، على غرار مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة الدي يملك أرمادة من اللاعبين”.
وتابع نبيل الكوكي: “فريق شباب قسنطينة هو الآخر قام باستقدامات نوعية، ويملك فريق جيد، بالإضافة لفريق شبيبة القبائل”.
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