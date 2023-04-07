الكوكي: “نواجه صعوبة في تسيير المرحلة الحالية”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن الضغط المفروض على فريقه في الفترة الحالية، بسبب كثافة البرمجة.

وقال الكوكي، في تصريح للإذاعة اليوم الجمعة: “نُسيّر هذه المرحلة بصعوبة كبيرة بالنظر لمبارياتنا المتأخرة، والتي تنتظرنا في مختلف المنافسات الثلاث”.

كما أضاف: “نعمل على اعتماد بعض التغييرات على تشكيلتنا الأساسية من مباراة لأخرى، من أجل إراحة البعض، كما نركز كثيرا على العمل الاسترجاعي”.

وتابع نبيل الكوكي: “لا يمكنني حاليا تغيير عدة لاعبين في التشكيلة الأساسية، خلال مباريات البطولة، كوننا لم نحسم اللقب بعد”.