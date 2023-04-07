الكوكي: “نواجه صعوبة في تسيير المرحلة الحالية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن الضغط المفروض على فريقه في الفترة الحالية، بسبب كثافة البرمجة.
وقال الكوكي، في تصريح للإذاعة اليوم الجمعة: “نُسيّر هذه المرحلة بصعوبة كبيرة بالنظر لمبارياتنا المتأخرة، والتي تنتظرنا في مختلف المنافسات الثلاث”.
كما أضاف: “نعمل على اعتماد بعض التغييرات على تشكيلتنا الأساسية من مباراة لأخرى، من أجل إراحة البعض، كما نركز كثيرا على العمل الاسترجاعي”.
وتابع نبيل الكوكي: “لا يمكنني حاليا تغيير عدة لاعبين في التشكيلة الأساسية، خلال مباريات البطولة، كوننا لم نحسم اللقب بعد”.
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