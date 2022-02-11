الكوكي: “هدفنا الأول تجاوز دور المجموعات لرابطة الأبطال”

أبرز مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، الهدف الأول لفريقه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، قبل المواجهة التي ستجمعهم بحوريا كوناكري.

وصرح الكوكي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “للأسف لم نحظى بالوقت الكافي لتحضير مباراة حوريا كوناكري، بعد مواجهتنا لاتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “سنتعامل مع كل مباراة على حدى، ونسعى حاليا للعودة بنتيجة ايجابية من غينيا، في مواجهة حوريا كوناكري”.

في حين أوضح نبيل الكوكي: “هدفنا الأول حاليا، هو تجاوز دور المجموعات لرابطة الأبطال، وبعدها سنواصل تسيير مشوارنا مباراة بمباراة”.