الكوكي: “هدفنا التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم”

كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أهدافه رفقة الوفاق هذا الموسم، أين أبدى عزمه على احراز لقب واحد على الأقل.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “عملنا بجد طيلة الموسم الماضي، أينا لعبنا الأدوار الأولى إلى غاية نهائية البطولة، وأتمنى أن نجني ثمار مجهوداتنا هذا الموسم”.

وتابع مدرب الوفاق: “نطمح هذا الموسم لاحراز لقب واحد على الأقل، والذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة الإفريقية”.

وتابع نبيل الكوكي: “نملك هذا الموسم تشكيلة ثرية من اللاعبين، والمناصب ستكون جد غالية في الفريق”.