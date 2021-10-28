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الرياضة

الكوكي: “هدفنا التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم”

بقلم كريم.تيغرمت
الكوكي: “هدفنا التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم”
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كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أهدافه رفقة الوفاق هذا الموسم، أين أبدى عزمه على احراز لقب واحد على الأقل.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “عملنا بجد طيلة الموسم الماضي، أينا لعبنا الأدوار الأولى إلى غاية نهائية البطولة، وأتمنى أن نجني ثمار مجهوداتنا هذا الموسم”.

وتابع مدرب الوفاق: “نطمح هذا الموسم لاحراز لقب واحد على الأقل، والذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة الإفريقية”.

وتابع نبيل الكوكي: “نملك هذا الموسم تشكيلة ثرية من اللاعبين، والمناصب ستكون جد غالية في الفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/zMoIe
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