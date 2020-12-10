الكوكي: “هدفنا العودة بنتيجة ايجابية من بلعباس”

أبدى التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، عزمه رفقة أشباله على العودة بنتيجة ايجابية، في المباراة التي ستجمعهم باتحاد بلعباس.

وصرح الكوكي، للصفحة الرسمية للوفاق: “هدفنا العودة بنتيجة ايجابية، وهذه هي الفكرة التي نحاول غرسها لدى اللاعبين في مختلف مبارياتنا”.

وأضاف مدرب الوفاق: “خلال تحضيراتنا الأخيرة، حاولنا تصحيح بعض الأخطاء التي وقفنا عليها في مباراتنا الأخيرة، تحسبا لمواجهة اتحاد بلعباس”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه فريق اتحاد بلعباس، بملعب “24 فيفيري”، ضمن الجولة الثالثة من المحترف الأول.