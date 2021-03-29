الكوكي: “هدفنا النقاط الثلاث أمام عين مليلة لتحسين مركزنا”

كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي أهداف فريقه في المواجهة التي ستجمعهم بعين مليلة، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ14.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “بالنظر لضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى لا نقوم بتحضيرات كبيرة، ونركز بشكل أكبر على الاسترجاع”.

وأضاف: “أكيد أن المواجهة التي ستجمعنا بعين مليلة، ستكون جد صعبة، كون هذا الأخير يحتل المركز الثاني، ويحقق نتائج جيدة”.

وتابع نبيل الكوكي: “فريقنا جاهز ومتحمس لهذا المواجهة، لدينا رغبة كبيرة لتعويض مباراتنا الماضية، هدفنا الظفر بالنقاط الثلاث لتحسين مركزنا”.