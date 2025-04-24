الكوكي: “هدفنا تحقيق نتيجة ايجابية أمام بارادو للبقاء في سباق البوديوم”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن تحضيرات فريقه لمباراتهم المقبلة أمام نادي بارادو، مؤكدا عزمهم تحقيق نتيجة ايجابية فيها.
وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “أجرينا تحضيراتنا بصفة عادية، مع التركيز أكثر على الجانب الذهني”.
كما أضاف: “نسعى لتسجيل سلسلة من النتائج الإيجابية، من أجل البقاء دائما قريبين من ثلاثي مقدمة ترتيب البطولة”.
وأردف مدرب الوفاق: “المباراة المقبلة جد مهمة، سواء بالنسبة لنا، أو لمنافسنا نادي بارادو، الذي يطبق كرة جميلة”.
وتابع نبيل الكوكي: “بالنسبة لنا سواء داخل، أو خارج الديار، هدفنا هو تحقيق نتيجة ايجابية، وهذا يتطلب عزيمة كبيرة، وأتمنى أن نكون في الموعد من الناحية الذهنية”.
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