الكوكي: “هدفنا حصد النقاط الثلاث أمام مولودية وهران”

أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، استعادة لاعبيه لتركيزهم التام، وسعيهم للظفر بالنقاط الثلاث أمام مولودية وهران.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “لاعبوا استعادو مؤخرا تركيزهم، ويتواجدون في جاهزية تاة لمواجهة مولودية وهران”.

وأضاف مدرب الوفاق: “مولودية وهران فريق محترم، رغم تسجيله لتعثر في المباراة الماضية، إلا أن الحذر منه واجب”.

وتابع نبيل الكوكي: “نطمح في كل باراة نخوضها لتحقيق الفوز، ونأمل في الظفر بالنقاط الثلاث أمام مولودية وهران”.

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