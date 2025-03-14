الكوكي: “هدفي قيادة وفاق سطيف لانهاء الموسم الجاري في البوديوم”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، أهدافه للموسم الجاري، مؤكدا عزمه على قيادة فريقه لانهاءالموسم الجاري من البطولة في “البوديوم”.
وصرح الكوكي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مقارنة بالتجربة الأخيرة التي خضتها في وفاق سطيف، وجدت أن الفريق تغير كثيرا، سواء من ناحية الإدارة، أو التعداد”.
كما أضاف: “الوفاق فريق كبير، ويجب أن يعلب دائما الأدوار الأولى، وهدفي هو قيادة الوفاق لانهاء الموسم الجاري في البوديوم”.
وتابع نبيل الكوكي: “بالنسبة لي الأمر ليس مستحيلا، كونه بخلاف فريق مولودية الجزائر، فارق النقاط بين بقية الأندية جد متقارب، ولازالت أمامنا تعسة مباريات عن نهاية الموسم”.
رابط دائم : https://nhar.tv/84Gfz