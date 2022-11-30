الكوكي :”هذا ما يميزّ البطولة الجزائرية عن باقي الدوريات “
بقلم عزيز طالبي
ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي سعادته بالفوز امام الضيف شباب قسنطينة في اللقاء الذي اعتبره بمثابة “الكلاسيكو”.
وقال نبيل الكوكي في تصريح له للموقع الرسمي لشباب بلوزداد :” “السياسي فريق عريق و كبير و اعتبر مباراة اليوم بمثابة الكلاسيكو،نستهل الفوز صراحة”.
وأضاف مدرب شباب بلوزداد :”البطولة الجزائرية لا يوجد فيها مقابلة سهلة، كلها صعبة. و هذا أمر جميل، لدي الخبرة هنا في الجزائر منذ ثلاث سنوات، وكل الفرق تملك طموحات”.
كما قال عن الثنائي حميدي وداودي :”حميدي و داودي في اقرب الآجال سيكونان معنا. اشكر اللاعبين عل التركيز، و على القوة الذهنية التي كانت موجودة عندهم، لعبنا دفاعيا بشكل جيّد و خلقنا عدد من الفرص”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/aqZ3t