الكوكي :”هذا ما يميزّ البطولة الجزائرية عن باقي الدوريات “

ابدى مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي سعادته بالفوز امام الضيف شباب قسنطينة في اللقاء الذي اعتبره بمثابة “الكلاسيكو”.

وقال نبيل الكوكي في تصريح له للموقع الرسمي لشباب بلوزداد :” “السياسي فريق عريق و كبير و اعتبر مباراة اليوم بمثابة الكلاسيكو،نستهل الفوز صراحة”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد :”البطولة الجزائرية لا يوجد فيها مقابلة سهلة، كلها صعبة. و هذا أمر جميل، لدي الخبرة هنا في الجزائر منذ ثلاث سنوات، وكل الفرق تملك طموحات”.

كما قال عن الثنائي حميدي وداودي :”حميدي و داودي في اقرب الآجال سيكونان معنا. اشكر اللاعبين عل التركيز، و على القوة الذهنية التي كانت موجودة عندهم، لعبنا دفاعيا بشكل جيّد و خلقنا عدد من الفرص”.

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