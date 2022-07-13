الكوكي: “هذا هو سبب اقصاء الشباب الموسم الماضي من رابطة الأبطال”

عاد المدرب نبيل الكوكي، لاقصاء شباب بلوزداد الموسم الماضي في رابطة الأبطال، أين كشف أسباب ذلك من وجهة نظره الخاصة.

وصرح الكوكي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “بكل واقعية أعتقد أن اقصاء شباب بلوزداد الموسم الماضي في رابطة الأبطال سببه سوء الحظ فقط”.

كما أضاف: “في مباراة العودة التي خاضها الشباب بالمغرب، الكرة لم ترد الدخول، بالإضافة للحكم الذي منح ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة للمنافس”.

وتابع نبيل الكوكي: “شباب بلوزداد كان يستحق التأهل في تلك المباراة، لكن في بعض الأحيان الحظ يدير لك ظهره”.