الكوكي: “واجهنا فريق جد قوي وارتكبنا أخطاء كلفتنا الهزيمة”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، هزيمتهم اليوم السبت، أمام صان داونز الجنوب افريقي، لقوة هذا الأخير، والأخطاء التي ارتكبها فريقه.
وصرح الكوكي، في ندوته الصحفية عقب هذه المباراة: “لعبنا أمام فريق جد قوي، ويملك عدة لاعبين دوليين”.
كما أضاف: “تلقينا هدف في الخمس دقائق الأولى، ما أثر على معنويات لاعبينا، وكلفنا هدف ثاني، رغم ذلك تمكنا من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول”.
وأردف مدرب الشباب: “علينا الاعتراف بأن المنافس كان بمستوى جد جيد، ونحن ارتكبنا عدة أخطاء كلفتنا هزيم قاسية”.
وتاعب نبيل الكوكي: “صحيح أن الأمور ستكون صعبة في لقاء العودة بجنوب افريقيا، لكن سنقدم أفضل ما لدينا للظهور بوجه أفضل”.
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