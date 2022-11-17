الكوكي: “ودية بارادو منحتنا الفرصة لمعاينة كل اللاعبين”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن الودية التي جمعتهم اليوم الخميس بنادي بارادو، كاشفا أهدافها الايجابية بالنسبة لفريقه.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “خضنا مباراة ودية أمام بارادو، بهدف منح فرصة اللعب لبعض اللاعبين الذين يعانون من نقص المنافسة”.

كما أضاف مدرب الشباب: “هذه المباراة الودية، هي تكملة للعمل البدني الذي قمنا به في الأيام الماضية”.

وتابع نبيل الكوكي: “قمنا أيضا باشراك لاعبين من الفئات الشبانية لأقل من 19 عاما، لمنحهم الأمل في التواجد مستقبلا مع الأكابر”.

يذكر أن شباب بلوزداد، انهزم في هذه المباراة الودية التي جمعته بنادي بارادو، بنتيجة هدفين لهدف واحد من تسجيل بورديم.