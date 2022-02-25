الكوكي: “وفاق سطيف يلعب دائما من أجل الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، عزمه ولاعبيه على العودة بالفوز من جنوب إفريقيا، في مواجهة أمازولو لحساب رابطة الأبطال.
وصرح الكوكي بخصوص هذه المباراة: “وفاق سطيف فريق عريق، ولديه سمعته وتقاليده في هذه المنافسة القارية”.
كما أضاف: “الوفاق يلعب دائما من أجل الفوز، سواءً داخل أو خارج الديار، وهدفنا في هذه المباراة هو حصد النقاط الثلاث”.
وتابع نبيل الكوكي: “سنواجه فريق جد محترم، وحضّرنا جيدا لهذه المباراة التي نُدرك بأنها ستكون صعبة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/sGBFP