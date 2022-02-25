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الرياضة

الكوكي: “وفاق سطيف يلعب دائما من أجل الفوز”

بقلم كريم تيغرمت
الكوكي: “وفاق سطيف يلعب دائما من أجل الفوز”
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أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، عزمه ولاعبيه على العودة بالفوز من جنوب إفريقيا، في مواجهة أمازولو لحساب رابطة الأبطال.

وصرح الكوكي بخصوص هذه المباراة: “وفاق سطيف فريق عريق، ولديه سمعته وتقاليده في هذه المنافسة القارية”.

كما أضاف: “الوفاق يلعب دائما من أجل الفوز، سواءً داخل أو خارج الديار، وهدفنا في هذه المباراة هو حصد النقاط الثلاث”.

وتابع نبيل الكوكي: “سنواجه فريق جد محترم، وحضّرنا جيدا لهذه المباراة التي نُدرك بأنها ستكون صعبة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/sGBFP
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