الكوكي يتجه لتجديد عقده مع وفاق سطيف

يتجه التونسي نبيل الكوكي، مدرب وفاق سطيف، لتجديد عقده مع الفريق، ليواصل بذلك قيادته للنسر الأسود الموسم المقبل.

وكشفت إدارة وفاق سطيف، عبر الحساب الرسمي للنادي، عن توصلها لاتفاق نهائي مع المدرب التوسي، لتمديد عقده مع الفريق.

وأوضحت الإدارة السطايفية، أن نبيل الكوكي، سيمضي خلال الساعات القليلة المقبلة، على عقده الجديد، الذي سيربطه بالوفاق لموسميم قادمين.

وأقدم وفاق سطيف على هذه الخطوة، بعد اقتناعه بالعمل المنجز من نبيل الكوكي، الموسم المنصرم، أين قاد الفريق للاحتلال المركز الثالث في ترتيب البطولة.