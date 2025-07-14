الكوكي يخضع الجزائريين طمين ودغموم لتدريبات شاقة في المصري البورسعيدي

خضع اللاعبان الجزائريان منذر طمين و عبد الرحيم دغموم، اليوم الإثنين، لتدريبات شاقة في السواحل المصرية بشاطئ بور فؤاد رفقة زملائهم في نادي المصري البورسعيدي.

وجرت التدريبات التي جرت على الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المصري حضور المدرب التونسي نبيل الكوكي الذي اشرف على الحصة التدريبية الاستثنائية.

وقد تميزت الحصة التدريبية بأجواء مفعمة بالحماس والقوة، إذ نفذ اللاعبون تمرينًا صباحيًا داخل مياه البحر، وسط أصوات أبواق السفن المحيطة، مما أضفى طابعًا فريدًا ومميزًا على الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، حسمبا نقلته الصفحة الرسمية للنادي المصري على الفايسبوك.

وأكدت إدارة البورسعيدي أن هذه التدريبات المكثفة تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الذهنية للاعبين، وذلك في إطار خطة المدرب الكوكي لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة في مختلف البطولات المقبلة.

ويأتي هذا النشاط الصباحي في ظل حرص الجهاز الفني على استغلال كافة الوسائل لتحفيز اللاعبين وإضفاء روح الانتماء والقوة على النسور قبل انطلاق الموسم.