الكوكي يدعم بلماضي بخصوص عمورة

أبدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، دعمه لرأي بلماضي، بخصوص عدم إشراك محمد أمين عمورة في نهائيات “كان” الكاميرون.

وصرح الكوكي، في هذا الخصوص: “أولا أحيي جمال بلماضي على العمل الذي يقوم به مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “عمورة بدأ للتو مشواره مع الخضر، وإشراكه في ظروف صعبة قد يتسبب في تحطيمه، فبلماضي أدرى بالوقت المناسب”.

وأردف: “من الغير المعقول أن يكون بلماضي واثقا من قدرة عمورة على تقديم الإضافة ولا يقوم بإشراكه”.

وتابع نبيل الكوكي: “بلماضي يدرك بأن عمورة لم يحن وقته بعد، وبأن إشراكه يجب أن يكون في ظروف ملائمة أكثر”.

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وغادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).

وانتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بالتعادل السلبي في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والمواجهة لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E. كما سجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر محرز.

وإنهار النجم الدولي الجزائري “راميز زروقي” بالبكاء عقب نهاية مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار.

ورصدت كاميرات التلفزيون متوسط ميدان الخضر وهو يبكي بعد ترسم إقصاء أبطال إفريقيا من كان 2021.