الكوكي يشيد بمردود لاعبيه رفقة المنتخب المحلي

الرياضة
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الكوكي يشيد بمردود لاعبيه رفقة المنتخب المحلي
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي المنتخب المحلي، بعد فوزه بالودية التي جمعته بمنتخب ليبيريا، كما أشاد بمردود لاعبي الوفاق.

وصرح الكوكي، للموقع الرسمي للفريق: “أهنأ المنتخب الوطني المحلي على آدائهم في أول ودية لهم، وعلى النتيجة المحققة”.

وأضاف: “وقفنا على مردود جيد للخضر في هذه المباراة، وكل اللاعبين قدموا مستوى جيد وتألقوا بشكل لافت”.

وأردف مدرب الوفاق، بخصوص مرود لاعبيه: “لاعبينا من جهتهم قدموا أيضا مردود جيد، على غرار غشة الذي قدم ثلاثة تمريراة حاسمة، دغموم، ولعوافي”.

وبخصوص مردود عمورة، قال نبيل الكوكي: “عمورة قدم مردود طيب، لكنه لم يحقق شيء إلى حد الآن، وعليه مواصلة العمل دائما، والوفاق يملك لاعبين آخرين مثل عمورة”.


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