الكوكي يضبط قائمة اللاعبين المعنيين بسفرية غامبيا

كشف مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي عن قائمة اللاعبين المعنيين بسفرية غامبيا، أين سيفتتح الفريق مشواره ضمن رابطة الأبطال في مواجهة نادي فورتون.

ونقل الحساب الرسمي لنادي وفاق سطيف، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه السفرية، والتي ضمت 21 لاعبا.

ويطمح الوفاق السطايفي، لافتتاح مشواره ضمن هذه المنافسة بنتيجة ايجابية، رغم إدراكهم لصعوبة المهم التي تنتظرهم.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه نادي فورتون الغامبي، يوم 11 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.